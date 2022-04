“E’ un gioco da ragazze”: Martina Caironi protagonista della nuova puntata della serie di Leonardo Assicurazioni

SportFair

Promuovere lo sport come strumento di prevenzione, di motivazione e di riscatto. È con questo obiettivo che nasce “È un gioco da ragazze!”, la serie di Leonardo Assicurazioni, Agenzia Generali Milano Liberazione – la più importante realtà distributiva italiana del settore assicurativo – che da sempre si contraddistingue per una comunicazione innovativa, digitalizzata, originale. La serie nasce all’interno del filone Leonardo Assicurazioni per Le donne, il progetto dell’azienda dedicato a promuovere la prevenzione e il benessere delle donne fuori e dentro l’ufficio, educando le persone a un corretto stile di vita. Progetto per il quale l’azienda ha ottenuto nel 2021 il bollino di Health Friendly Company di ONDA.

Dal calcio alla comunicazione: cinque donne raccontano lo sport al femminile

La nuova serie è composta da cinque puntate, della durata di 15 minuti l’una, che andranno in onda a cadenza settimanale sul canale YouTube dell’azienda a partire da mercoledì 13 aprile. Le protagoniste sono Regina Baresi, ex capitano dell’Inter e ora simbolo dell’emancipazione dello sport femminile in Italia; Maria Beatrice Benvenuti, il più giovane arbitro di rugby ad esordire in ambito internazionale; Martina Caironi, atleta paralimpica vincitrice di due medaglie d’oro e tre d’argento, l’ultima alle Paralimpiadi di Tokyo 2020; Miryam Magnoni, insegnante di yoga, meditazione e arrampicata, Founder della piattaforma Yoga4Climbers e Federica Pecis, Founder di WAFA (We Are Female Athletes) agenzia di Sport Management per le atlete. Molteplici le tematiche affrontate in ogni episodio: dal problema del professionismo femminile ancora piuttosto indietro in Italia, alle barriere fisiche e mentali che ostacolano la crescita dello sport femminile; dalla gestione del fallimento e dell’insuccesso a quella della propria immagine mediatica.

La serie su web, un nuovo format comunicativo

Il video oggi è non è solo il mezzo più efficace dal punto di vista della diffusione e della condivisione dei contenuti ma consente anche di raccontare un’azienda basandosi su una struttura narrativa che coinvolge lo spettatore. Da sempre molto innovativa rispetto alle aziende del suo settore, Leonardo Assicurazioni ha usato fin dalla sua nascita i video come strumento privilegiato di comunicazione: dai due cortometraggi per raccontare le emozioni, le aspettative, le paure del primo giorno di lavoro; ai tre spot dedicati all’apertura di Spazio Leonardo, lo spazio multifunzionale di lavoro e laboratorio di idee all’interno della sede di viale della Liberazione; fino alla nascita, nel 2020, di Studio Leonardo, la trasposizione in digitale di Spazio Leonardo che, attraverso contenuti digitali, consente di allargare il suo network di contatti in modo più ampio e diversificato. Oggi la comunicazione dell’azienda evolve ulteriormente e utilizza il canale YouTube per raccontarsi e raccontare alcuni valori condivisi, presi dal mondo dello sport ma validi anche nella vita privata e lavorativa, in cui il pubblico può immedesimarsi: una narrazione coinvolgente e emozionante che si sviluppa attraverso le cinque video interviste sulla vita e le carriere delle protagoniste.

La qualità dei contenuti contraddistingue la produzione di questa prima serie, realizzata integralmente in Studio Leonardo con Prospettive, agenzia di consulenza strategica e operativa per le aziende che vogliono sviluppare la propria attività organizzandola strategicamente e dotandosi di strumenti e metodologie efficaci.

In autunno è già in programma la seconda serie, che sarà dedicata all’educazione finanziaria.

Per seguire la serie:

Canale YouTube di Studio Leonardo