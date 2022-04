Dybala, scambio di maglia con Dani Alves: l’indizio sulla prossima destinazione dell’argentino | FOTO

SportFair

Paulo Dybala è reduce da una prestazione molto importante, il gol contro il Sassuolo ha permesso alla Juventus di conquistare un risultato positivo contro i neroverdi. La partita della 34esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 1-2, la squadra di Allegri è riuscita a ribaltare l’iniziale vantaggio di Raspadori con Dybala e Kean. L’argentino ha intenzione di onorare al meglio gli ultimi mesi con la maglia bianconera, la dirigenza ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. E’ stata una scelta tecnica, economica e fisica, le ultime due stagioni sono state condizionate dagli infortuni.

Il futuro di Dybala è ancora tutto decidere, sono in corso valutazioni da parte dell’argentino. Sono andati in scena alcuni contatti, in particolar modo l’Inter lavora senza sosta per convincere la ‘Joya’ a rimanere in Italia. Anche il Tottenham si è fatto avanti, ma la situazione di Conte in panchina è ancora incerta. Nel frattempo è arrivato un indizio da parte di… Dani Alves. Il calciatore del Barcellona ha pubblicato una foto su Instagram con Dybala, è andato in scena uno scambio di maglia. Anche i blaugrana sono in corsa per assicurarsi le prestazioni dell’argentino.