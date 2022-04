Due cadute nello stesso giro per Marquez nelle Fp2 del Gp di Spagna: a dargli un passaggio ai box è… Dani Pedrosa ! VIDEO

SportFair

FP2 amare per Marc Marquez sul circuito di Jerez de la Frontera. Il campione spagnolo della Honda è stato, infatti, protagonista di due cadute nello stesso giro. Marquez è scivolato prima in curva 6, ma è riuscito a rialzarsi e tornare in sella alla sua moto per tornare in pista. In curva 9, però, lo spagnolo è scivolato nuovamente ed in questo caso non è stato possibile rientrare. Marquez, quindi, è stato costretto a tornare ai box e lo ha fatto grazie al passaggio di un suo ex compagno: è stato Dani Pedrosa, collaudatore Ktm, infatti, ha riportare Marquez ai box Honda, scatenando le reazioni di tutti gli appassionati.