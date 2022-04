Yamaha in difficoltà, Dovizioso sbotta sulle voci di addio: “non commento certe notizie”

SportFair

La MotoGP è pronta a tornare il pista per il gran premio del Portogallo. Una delusione di questo avvio di stagione sono state le Yamaha, Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso si aspettavano molto di più. Addirittura si è parlato di un addio a stagione in corso di Dovizioso con Dixon sostituto, il pilota ha deciso di rispondere: “certamente la gara degli Stati Uniti è stata dura: quella è una gara molto fisica e se perdi energia senza rimontare diventa molto dura. Sicuramente sono deluso, non sono qui tanto per fare, mi piacerebbe essere davanti, ma la M1 in questo momento ha dei problemi. Ma la situazione non è certo come viene descritta: non perdo tempo a commentare certe notizie, quello è un tipo di giornalismo che non comprendo. Non è giornalismo. Di Dixon non so niente, ma quando corri per la Yamaha non ti puoi preoccupare di queste cose”.

“A guardare alcuni titoli in questi giorni, sembra che il rapporto tra me e la Yamaha sia compromesso, ma sono appena uscito da una riunione davvero importante e costruttiva che era stata programmata da tempo. Inoltre, mi hanno chiesto scusa per quanto accaduto ad Austin: hanno compreso che serve essere più aggressivi in certe parti. Fabio Quartararo è davvero bravo a sfruttare al meglio il potenziale della M1, lo scorso anno ha fatto un campionato incredibile, ma adesso è in difficoltà anche lui”.