Dovizioso verso l’addio a Yamaha? L’indiscrezione dall’Inghilterra: Dixon al suo posto a stagione in corso

SportFair

L’avventura di Andrea Dovizioso con Yamaha, iniziata lo scorso anno dopo la rottura di Vinales col team di Iwata e la promozione di Morbidelli nella squadra ufficiale, non ha mai preso il volo. Il forlivese non ha ancora trovato il feeling giusto con la moto per essere competitivo e lottare con i migliori.

I non risultati, con soli tre punti in quattro gare in questo inizio di stagione, potrebbero portare Dovizioso alla dura decisione di dire addio alla squadra di Razlan Razali, sempre che non sia il team a decidere di ‘scaricarlo’ prima.

Dall’Inghilterra, infatti, spunta una clamorosa ipotesi: i media britannici hanno lanciato l’indiscrezione di un ritorno in MotoGP di Jake Dixon, proprio al posto di Dovizioso. Dixon aveva sostituito Morbidelli lo scorso anno e potrebbe sostituire adesso il forlivese già nella stagione in corso.