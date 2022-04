Dortmund-Lipsia, “stop war” durante la partita: dalla Russia interrompono la diretta

SportFair

L’ultima giornata della Bundesliga ha regalato una partita bellissima, la sfida per le zone alte della classifica tra Borussia Dortmund e Lipsia. La gara si è conclusa con un sorprendente 1-4, i gol della squadra ospite sono stati realizzati da Laimer (doppietta), Nkunku e Olmo, per i padroni di casa inutile la rete della bandiera di Malen.

La partita è salita alla ribalta anche per un altro motivo. In Russia la diretta di Borussia Dortmund-Lipsia è stata interrotta dopo appena 13 minuti, è stata la decisione del canale televisivo ‘Match!Calcio3’. Il motivo? Sono apparsi sui cartelloni a led pubblicitari le scritte “Stop war” e “#StandWithUkraine”.

Il commentatore Igor Kytmanov ha detto: “purtroppo dobbiamo interrompere la nostra trasmissione per motivi indipendenti dalla nostra volontà. E’ generalmente accettato che il calcio sia fuori dalla politica, ma la Bundesliga non segue sempre questa regola”, è quanto riporta Ukraine Now.