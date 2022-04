Una notte all’Old Trafford: il Manchester United lancia il contest per dormire nella suite dei sogni | VIDEO

Dormire all’Old Trafford, si può! Proprio così: lo stadio del Manchester United, infatti, ha una Suite of Dream, realizzata da Marriott Bonvoy che si prepara ad ospitare due fortunati fan.

Il Manchester United, infatti, insieme a Marriott Bonvoy, offorno ai fan la possibilità di vincere un pernottamento in questa splendida suite. I vincitori saranno i primi a pernottare nel leggendario stadio in una suite con vista sul campo. I fortunati vincitori riceveranno anche un esclusivo pacchetto VIP winner:

• Un soggiorno di tre notti a Manchester, incluso un pernottamento all’Old Trafford

• Un tour guidato dello stadio da una leggenda del Manchester United

• La possibilità di assistere all’allenamento della squadra

• Biglietti per le partite e altro ancora

• Le altre spese di viaggio saranno coperte come indicato nel regolamento

Il concorso è ora aperto. Per partecipare è sufficiente compilare il form entro il 15 aprile 2022.

