Dominio Suzuki a Jerez: Mir al comando nelle FP1 del Gp di Spagna

E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Spagna. I piloti, dopo aver incontrato ieri la stampa nel media day, sono finalmente scesi in pista per la prima sessione di prove libere. Al termine della prima mattinata di lavoro in pista, è la Suzuki a sorridere, con una splendida doppietta: Mir, che a Portimao stava lottando con i migliori, ma poi è stato messo fuori gioco da Jack Miller, è il più veloce delle FP1, seguito dal suo compagno di squadra Alex Rins.

Terzo tempo per un ottimo Alex Marquez, che si lascia alle spalle Aleix Espargaro a Fabio Quartararo, campione del mondo in carica e vincitore del Gp del Portogallo. Mattinata non troppo soddisfacente in casa Ducati, con Jack Miller miglior pilota, ma solo 10°. 11° Marc Marquez, seguito da Bastianini e Bagnaia, i due ducatisti ancora un po’ acciaccati dalle cadute in Portogallo.