E’ dominio Ducati nelle qualifiche del GP delle Americhe! Pole di Jorge Martin, poi Miller e Bagnaia

SportFair

Spettacolo nelle qualifiche del GP delle Americhe, nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. Nelle FP4 grande tempo di Bagnaia, la Ducati si è confermata molto competitiva ed in grado di lottare per la vittoria. Si preannuncia una gara equilibrata e non sono da escludere sorprese.

Nei primi minuti delle qualifiche, scivolata per Binder. Poi brutta caduta di Espargaro e causa la bandiera gialla. Tra gli esclusi Bezzecchi, Morbidelli e Dovizioso.

Negli ultimi 15 minuti errore di Enea Bastianini. Il finale è scoppiettante con giri velocissimi. Brutta caduta di Quartararo. Partirà in pole position Jorge Martin, poi Miller, Bagnaia e Zarco. Quinto Bastianini, poi Quartararo.