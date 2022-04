Domenica la MotoGP corre in Portogallo: gli orari del Gp del Portogallo e dove vederlo in tv

SportFair

Dopo una settimana di pausa la MotoGP torna in pista e lo fa in un weekend ricco di emozioni, in cui andrà in scena anche la F1.

I piloti si sfideranno sul circuito di Portimao, per un nuovo appassionante round della stagione.

Il weekend di gara del Portogallo sarà trasmesso sui canali Sky, mentre in chiaro su tv andranno in onda qualifiche e gara in differita rispettivamente sabato alle 19.30 e domenica alle 21.50.

Gli orari del GP del Portogallo

Venerdì 22 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2

Sabato 23 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2

Domenica 24 aprile

ore 10.20-10.30, Moto3, Warm Up

ore 10.40-11.00, MotoGP, Warm Up

ore 11.10-11.20, Moto2, Warm Up

ore 12.20, Moto3, Gara

ore 14.00, MotoGP, Gara

ore 15.30, Moto2, Gara