Esordio difficile per Novak Djokovic nel suo torneo di casa: un ottavo di finale spettacolare per gli spettatori del Serbia Open che hanno assistito ad un derby tutto serbo tra Nole ed il suo connazionale Djere. Djokovic ha faticato, ma alla fine è riuscito ad avere la meglio, vincendo in rimonta. Il numero 1 al mondo ha vinto dopo 3 ore e 24 minuti di battaglia col punteggio di 2-6, 7-6, 7-6. Al terzo turno Djokovic farà i conti con Kecmanovic.