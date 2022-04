Disfatta Ferrari ad Imola: doppietta Red Bull nel territorio ‘nemico’

SportFair

Gli italiani sognavano una festa tutta rossa ad Imola, dove oggi è andato in scena il Gp dell’Emilia Romagna, ma purtroppo la Ferrari non è riuscita a regalare gioia ai suoi tifosi.

Sainz è uscito di scena prestissimo, poco dopo il via, a causa di un contatto con Daniel Ricciardo, e sul finale anche Charles Leclerc ha dovuto fare i conti con un imprevisto: il monegasco si trovava al terzo posto, alle spalle delle Red Bull, quando è finito a muro, per poi rientrare subito in pista, perdendo però diverse posizioni.

Gara impeccabile per le Red Bull e, soprattutto, per Max Verstappen: l’olandese, campione del mondo in carica, si è preso il riscatto dopo lo zero della scorsa gara, andando a vincere nel territorio ‘nemico’. Una doppietta Red Bull amara, amarissima per tutto il pubblico italiano che sognava in grande.

Vestappen vince infatti il Gp dell’Emilia Romagna davanti a Perez e Norris. Quarto posto per Russell, seguito da Bottas. Sesto infine Charles Leclerc.