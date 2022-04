Disfatta azzurra a Barcellona: Sonego e Musetti eliminati agli ottavi

SportFair

Giornata amara per l’Italia del tennis: Sonego e Musetti sono stati eliminati oggi agli ottavi di finale del toneo ATP 500 di Barcellona. I due azzurri, che ieri non sono scesi in campo a causa della pioggia che ha rovinato il programma del torneo in corso sui campi in terra rossa della città spagnola, non sono riusciti ad avere la eglio sui loro avversari. Lorenzo Sonego, numero 28 del ranking ATP, ha decuto allo spagnolo Carreno-Busta: il match è terminato dopo due ore e 43 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 5-7, 6-2. Musetti, 66° al mondo, è stato eliminato, invece, dall’argentino Schwartzman: la partita è terminata dopo due ore e 5 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-5.