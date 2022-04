Charles Leclerc sotto investigazione al Gp d’Australia: la decisione dei commissari

SportFair

Pericolo scampato: Charles Leclerc è il poleman del Gp d’Australia di F1. La pole position, infatti, è stata confermata al monegasco della Ferrari, che era finito sotto investigazione dopo le qualifiche di stamattina per aver girato in pista troppo lentamente nel giro di rientro ai box.

Leclerc si è presentato dai commissari spiegando il perchè del suo comportamento, che è stato reputato regolare. Il monegasco ed il suo team hanno spiegato che non era previsto un ritorno ai box e che il giro di Leclerc era di rallentamento, soggetto a misurazione del delta regolamentare.

Il team ha deciso a metà giro di richiamare Leclerc ai box, che per evitare di ostacolare gli altri piloti, a causa del traffico, ha dovuto rallentare, violando così il delta di velocità previsto.

Nessuna sazione nemmeno per Sergio Perez: secondo la telemetria, infatti, il pilota ha decelerato regolarmente in regime di bandiera gialla in Q2.