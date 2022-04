Horner punge, Daniel Ricciardo risponde: “mi piacerebbe un giorno poter dire ‘te l’avevo detto'”

SportFair

A Melbourne è tutto pronto per il terzo round della stagione 2022 di Formula 1. I piloti non vedono l’ora di scendere in pista per un nuovo entusiasmante weekend di gara che si svolgerà nella terra di Daniel Ricciardo.

Proprio in questi giorni, il pilota australiano della McLaren, è tanto chiacchierato, non solo per via del Gp d’Australia, ma anche per la sua risposta a Christian Horner.

Il team principal Red Bull ha in questi giorni commentato la scelta di Ricciardo di lasciare il team per iniziare una nuova avventura in McLaren nel 2018, definendola di tempismo “spettacolarmente pessimo“, nonostante “un’offerta stratosferica“.

“Ovviamente, mi piacerebbe vincere un titolo con la McLaren e poi dire ‘Te l’avevo detto’ o qualsiasi altra cosa simile, ma mi rendo conto che fino a quando questo non accade, allora ci sarà probabilmente molta gente che farà riferimento a quella narrazione. Va bene così, non mi dà fastidio. Sapevo anche che sarebbe venuto momento di lasciare una grande squadra, e in quel periodo sentivo che era la cosa giusta per me, ne ero convinto”, Ricciardo ha così risposto alle parole del suo ex team principal.