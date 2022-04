D’Ambrosio ‘accarezza’ Vlahovic per errore e chiede scusa: clamorosa simulazione di Dusan, il VIDEO diventa virale

SportFair

E’ andato in scena ieri il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Allo Stadium sono stati i nerazurri a trionfare, grazie al gol su rigore (ripetuto) di Calhanoglu. Non sono mancati gli episodi che fanno discutere, alcuni dei quali sono diventati virali sui social.

Tra questi c’è il contatto tra D’Ambrosio e Vlahovic: il giocatore dell’Inter, è palese, ha sfiorato il suo avversario per errore, mentre gesticolava. Un contatto quasi impercettibile, una ‘carezza’ al volto del calciatore bianconero. Vlahovic, nonostante D’Ambrosio si sia immediatamente scusato, perchè non resosi conto di avere il suo avversario così vicino, ha pensato di approfittare della situazione, con una simulazione clamorosa. Vlahovic, poco dopo il contatto con D’Ambrosio, si è toccato il volto, con faccia dolorante, per poi addirittura buttarsi a terra. Il video è diventato presto virale sui social.