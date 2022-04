Dal ritorno di Cavendish agli uomini classifica Nibali e Dumoulin: annunciati gli iscritti al Giro d’Italia 2022

SportFair

Ad una settimana dal via del 105° Giro d’Italia, che partirà venerdì 6 maggio da Budapest, annunciati gli iscritti che si daranno battaglia lungo le 21 tappe della Corsa Rosa, fino al traguardo finale nell’Arena di Verona, domenica 29 maggio.

La sfida per la generale

Tra gli uomini di classifica che vorranno scrivere il loro nome sul Trofeo Senza Fine ci sono tre corridori che hanno già vinto la Corsa Rosa in passato: Vincenzo Nibali (2013 e 2016) Tom Dumoulin (2017) e Richard Carapaz (2019).

Tra i pretendenti alla Maglia Rosa anche: João Almeida (15 giorni in Maglia Rosa nel 2020) e Simon Yates (4 successi al Giro tra il 2018 e il 2021 e terzo sul podio finale del 2021), Miguel Angel Lopez (terzo al Giro 2018), Jai Hindley, Wilco Kelderman (secondo e terzo nella Corsa Rosa 2020), Giulio Ciccone (due tappe e Maglia Azzurra 2019) Esteban Chaves (secondo nel 2016), Alejandro Valverde (che torna al Giro sei anni dopo il podio finale del 2016), Mikel Landa (tre tappe e un podio finale nel 2015), Emanuel Buchmann, Hugh Carthy, Pello Bilbao, Guillaume Martin, Romain Bardet e Tobias Foss.

Cacciatori di tappe

A guidare le fila il fenomeno olandese Mathieu Van Der Poel, all’esordio sulle strade del Giro d’Italia e che potrà giocarsi le sue carte anche in volata. Attesi anche il corridore di casa Attila Valter che ha vestito la Maglia Rosa nel 2021, Biniam Girmay (primo corridore africano a vincere una classica, la Gent-Wevelgem 2022) e i vincitori di tappa Alberto Bettiol (2021), Lorenzo Fortunato (2021) Davide Formolo (2015), Diego Ulissi (8 tappe, l’ultima nel 2020), Andrea Vendrame (2021), Alex Dowsett (2020), Josef Černý (2020) Enrico Battaglin (2018, 2014, 2013), Cesare Benedetti (2019) e Lennard Kamna.

Velocisti

Con sette frazioni adatte alle ruote veloci del gruppo ci sarà terreno fertile per i alcuni tra i migliori velocisti del mondo che si sfideranno per i successi di tappa e per la Maglia Ciclamino. Attesi Mark Cavendish (15 successi al Giro), Arnaud Démare (5 tappe in carriera e la maglia Ciclamino 2020), Caleb Ewan (5 tappe), Giacomo Nizzolo (due volte vincitore della Classifica a Punti e una tappa al Giro, nel 2021) e Fernando Gaviria (Classifica a Punti 2017).