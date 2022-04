Cristiano Ronaldo omaggiato ad Anfield dopo la perdita del figlio, il ringraziamento di CR7: “non dimenticheremo mai questo momento”

SportFair

Giornate difficili per Cristiano Ronaldo e la sua famiglia che nel giorno di Pasquetta hanno annunciato al mondo intero una triste tragedia: uno dei gemellini che Georgina Rodriguez portava in grembo non ce l’ha fatta.

A causa di questa perdita, il calciatore portoghese non è sceso in campo nella sfida di martedì tra Manchester United e Liverpool. Ad Anfield, però, CR7 è stato comunque protagonista della serata: al 7′, infatti, tutto il pubblico dello stadio si è alzato in piedi, applaudendo, per omaggiare il portoghese. Un’emozione intensa, che non ha lasciato indifferente Cristiano Ronaldo, che oggi ha così ringraziato il pubblico di Anfield: “un mondo… Uno sport… Una famiglia globale… Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽”.