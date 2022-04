Cristiano Ronaldo in gol in Arsenal-Manchester United: dedica e lacrime per il figlio morto | FOTO e VIDEO

SportFair

E’ stata una partita bellissima tra Arsenal e Manchester United, si è giocata la sfida della Premier League. I Gunners sono sempre più lanciati verso la qualificazione in Champions League, i Red Devils sono sempre più in crisi.

E’ stata una gara molto particolare per Cristiano Ronaldo, colpito negli ultimi giorni dalla morte del figlio durante il parto della compagna Georgina Rodriguez. Il risultato è stato di 3-1 con i gol dei padroni di casa di Tavares, Saka e Xhaka, per gli ospiti la marcatura di Cristiano Ronaldo. Grande emozione per il portoghese che ha dedicato il gol al figlio, lacrime e indice verso il cielo.

Cristiano Ronaldo dedica su gol 100 en la Premier al bebé que perdió. pic.twitter.com/w33hlvs5ZA — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) April 23, 2022