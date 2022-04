Cristiano Ronaldo contro il bambino autistico, la mano ricoperta di lividi: “è un criminale”

SportFair

Cristiano Ronaldo sempre più nella bufera. Il portoghese si è reso protagonista di uno spiacevole episodio in occasione della partita di Premier League tra Everton e Manchester United, conclusa sul risultato di 1-0. L’ex Juventus è molto nervoso, la squadra sta disputando una stagione deludente e anche il rendimento del calciatore è al di sotto delle aspettative. Al termine del match Cr7 ha perso la testa, come si vede in un video Ronaldo ha distrutto il cellulare di un tifoso e avrebbe colpito anche la mano del bambino.

La mamma del giovane si è sfogata con la stampa inglese, al Liverpool Echo: “ha filmato tutti i calciatori dello United che passavano e poi ha abbassato il telefono inquadrando la gamba sanguinante di Ronaldo. Non ha neppure fiatato ma il portoghese gli ha preso il telefono e mio figlio è rimasto scosso e ha pianto, non riusciva ad accettare quello che era successo”.

La signora ha pubblicato su Facebook le foto delle contusioni rimediate dal ragazzo: “sono scioccata che un giocatore professionista possa assalire un bambino in questo modo. Calciatori del genere sono veri e propri criminali. Anche lui è padre, come si sarebbe sentito se fosse successo ai suoi figli?”. La Polizia continua ad indagare sull’accaduto.