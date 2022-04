Cos’è successo in Juve-Bologna? I bianconeri protestano per il rigore non dato, due espulsi per i rossoblu | FOTO

SportFair

Caos da pochi minuti dal termine di Juventus-Bologna, valida per la 33ª giornata di Serie A. La Juventus si trovava sotto di un gol, segnato da Arnautovic, quando l’arbitro Sacchi, che aveva fatto continuare l’azione, terminata con una traversa di Cuadrado, dopo un contatto tra Soumaoro e Morata, viene richiamato al Var. Un contatto al limite quello all’81, he spinge l’arbitro ad assegnare la punizione a favore dei bianconeri, con l’espulsione di Soumaoro. I giocatori della Juventus, però, non hanno apprezzato la scelta di Sacchi, che secondo Vlahovic e compagni avrebbe dovuto assegnare il calcio di rigore. Dall’altra parte, anche in casa Bologna non erano d’accordo per la decisione di Sacchi: i rossoblu hanno protestato per il rosso e anche Medel è stato espulso dopo aver esagerato, prendendo anche il braccio del giudice.

Alla fine la Juventus, approfittandoanche della superiorità numerica, è riuscita a portare a casa un punto, pareggiando con una rete di Vlahovic.