Cosa è successo a Verstappen in Australia? La delusione di Max: “è inaccettabile”

Charles Leclerc ritrova la vittoria! Dopo il successo all’esordio in Bahrain ed il secondo post in Arabia Saudita, il monegasco della Ferrari è tornato sul gradino più alto del podio, regalando ai ferraristi un successo spettacolare in Australia, dominando dal primo all’ultimo giro, con un grande vantaggio sui suoi rivali.

Weekend deludente per Max Verstappen, costretto al ritiro al 40° giro della gara australiana. L’olandese della Red Bull ha spiegato al team di sentire odore di fluido e per questo motivo ha fermato la sua monoposto, alzando bandiera bianca.

“Non so quale sia stato il problema, ma nel complesso penso sia stato un weekend negativo, il passo in gara non era buono, non potevo lottare con Charles, le gomme si rovinavano in fretta, stavo difendendo comimque il mio secondo posto e il secondo posto è sempre meglio di un ritiro. Non pensavo che sarebbe stato così negativo il degrado gomme, dobbiamo capire cosa succede. L’affidabilità sta già segnando il campionato, siamo molto lontani già, sarà un compito m olto difficile rimontare“, queste le parole di Verstappen ai microfoni Sky a fine gara.

“Non so cosa sia successo. Indagheremo. È inaccettabile quando stai lottando per il campionato. Sarà complicato“, ha aggiunto a Canal Plus.