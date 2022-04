Come sta Sonny Colbrelli? “Miglioramento della salute cardiovascolare”: l’aggiornamento del team

SportFair

Tutti gli appassionati italiani di ciclismo sperano di poter vedere il più presto possibile nuovamente in bici Sonny Colbrelli. Il corridore italiano della Bahrain non tornerà presto in gara, ma potrà iniziare a dedicarsi a qualche passeggiata e ad un po’ di attività fisica leggera dopo l’operazione a cui si è dovuto sottoporre per l’installazione di un defibrillatore cutaneo a seguito del malore accusato sul traguardo della prima tappa del Giro di Catalogna.

A comunicarlo è stato oggi il team di Colbrelli, con un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche: “dopo il successo dell’operazione di Colbrelli il 31 marzo scorso, il ciclista italiano ha continuato a sottoporsi a ulteriori visite mediche presso l’Unità di Cardiologia Sportiva dell’Università di Padova. Gli esami clinici hanno evidenziato un ulteriore miglioramento della salute cardiovascolare sdoganando Colbrelli per iniziare a dedicarsi a gite ricreative e attività fisica leggera. La priorità rimane quella di monitorare continuamente le sue condizioni con un attento follow-up nei prossimi mesi per garantire la sua sicurezza e la ripresa delle normali attività di vita. Invitiamo ancora una volta tutti a rispettare la privacy dei nostri atleti“.