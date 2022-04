Come sta Peter Sagan? Lo slovacco non nasconde un po’ di preoccupazione: “mi sento sempre stanco”

SportFair

La situazione di Peter Sagan è avvolta nel mistero. Il ciclista slovacco, tre volte campione del mondo su strada, ha annunciato pochi giorni fa un altro forfait, ritirandosi dal Circuito de la Sarthe. Un inizio di stagione terribile per Sagan, che non ha ottenuto nessun successo ed è stato costretto a vari ritiri.

“Non sto bene, mi sento sempre stanco e adesso bisogna capire il perché“, ha affermato Sagan. Lo slovacco ha avuto il Covid a metà marzo e poco dopo è stato anche colpito da una fastidiosa influenza. Dalle analisi a cui si è sottoposto finora non è emerso alcun problema, ma lo staff medico e Sagan sono intenzionati ad indagare ancora.

Lo slovacco non è l’unico ciclista ad avere e aver avuto problemi. In tantissimi, infatti, quest’anno, stanno accusando alcuni problemi di salute per i quali hanno deciso di rinunciare a diverse gare.

In casa TotalEnergies c’è però aria di ottimismo: una volta individuato il problema, Sagan tornerà quello di una volta.