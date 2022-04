Come sta Pecco Bagnaia? Gli aggiornamenti sul pilota Ducati dopo la caduta di Portimao: vuole correre il Gp del Portogallo

SportFair

Ancora un weekend sfortunato per Pecco Bagnaia: il pilota italiano della Ducati è stato costretto a passare dalla Q1 questo pomeriggio nelle qualifiche del Gp del Portogallo dopo una Fp3 non brillante.

Il ducatista, proprio nella Q1, è stato però protagonista di una brutta caduta: un highside dopo aver montato le slick mentre la pista di Portimao iniziava ad asciugarsi. Bagnaia è stato subito portato al Centro Medico per degli accertamenti: la radiografia ha escluso una frattura alla spalla destra.

Il ducatista è stato comunque portato in ospedale a Portimao per ulteriori controlli e domani mattina dovrà sottoporsi a nuove visite nel paddock per sapere se potrà correre o meno il Gran Premio del Portogallo.

“Non ci sono fratture, e non ci sono problemi gravi. Non ha mai perso conoscenza, ma vogliamo approfondire la cosa. Per sicurezza il Dottor Charte vorrà portarlo all’ospedale per fare una TAC e scongiurare eventuali danni”, ha dichiarato Tardozzi.

“Pecco ha subìto un trauma alla spalla destra, abbiamo fatto delle radiografie e sembra non ci sia niente. Ma lui ha abbastanza dolore, perciò facciamo una TAC all’ospedale di Portimao per assicurarci che non sia nulla“, ha aggiunto il Dottor Zasa.