Come sta Nadal? Le condizioni dello spagnolo in vista dei prossimi appuntamenti

Rafael Nadal è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio, in particolar modo ha accusato problemi ad una costola. L’ultima partita risale alle sconfitta in finale di Indian Wells contro Fritz, poi lo spagnolo è stato costretto a saltare gli altri appuntamenti. Il classe 1986 è tornato ad allenarsi in vista dei prossimi impegni.

“Rafa mi ha detto che intende giocare a Madrid. Ci sono ancora due settimane per vedere se tutto va bene. Se è in forma, giocherà”, aveva dichiarato suo zio una settimana fa all’emittente televisiva spagnola RTVE.

Il grande obiettivo di Nadal è quello di farsi trovare pronto a Parigi dal 22 maggio al 5 giugno per il Roland Garros, un evento sempre atteso dagli appassionati di tennis.