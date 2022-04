Come sta Matteo Berrettini? Forfait sicuro a Montecarlo, i tempi di recupero

SportFair

Matteo Berrettini è stato costretto al ritiro al torneo di Miami, il tennista italiano ha deciso di operarsi alla mano per risolvere definitivamente il problema. E’ da escludere la sua presenza al torneo di Montecarlo, le ultime indicazioni sulle sue condizioni fisiche sono arrivate da Umberto Rianna, responsabile del progetto Over 18 della FederTennis, come riportata SuperTennis.

“Fra sette, otto giorni toglierà il gessetto alla mano destra ed effettuerà una visita di controllo. Ha sentito una fitta giocando una volée di rovescio. Santopadre l’ha visto ieri, e mi ha detto che Matteo sta bene, anche il morale è ok. Sta metabolizzando quanto successo”. Il rientro è previsto per il Masters 1000 di Madrid, in programma dall’1 all’8 maggio. Quasi certo il forfait a Montecarlo.