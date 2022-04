Come sta Marc Marquez? Il fratello Alex è preoccupato: “mai visto così giù”

SportFair

E’ un momento nerissimo per Marc Marquez, lo spagnolo è stato vittima di un altro incidente e si sono ripresentati i problemi di vista. Il futuro è ancora tutto da decidere, non è da escludere un ritiro anticipato della carriera. Alex Marquez ha parlato del momento che sta attraversando il fratello, sicuramente negativo dal punto di vista fisico ma anche dell’umore.

“I primi giorni, come è normale, era molto giù. Non l’ho mai visto così giù, ma per fortuna i miglioramenti ci sono. Ora si sente molto bene. Questa mattina, quando ho visto che stavano cambiando il programma, ho fatto una battuta. Gli ho detto ‘hai ancora un giorno per rimetterti in forma e venire’, giusto per tirarlo un po’ su. È qualcosa che sente come un miglioramento e questa è una cosa davvero buona mentalmente”.

Poi continua: “spero di rivederlo molto presto, perché è mio fratello e voglio vederlo in pista. Ma anche per i piloti Honda è molto bello averlo sempre in pista e spingere le moto al limite”.