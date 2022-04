Come sta Freddy Rincon? La rivelazione dell’amico: “lotta tra la vita e la morte”

Ore di apprensione per le condizioni di Freddy Rincon. L’ex calciatore colombiano è rimasto coinvolto ieri in un terribile incidente a Cali a causa del quale è stato subito portato in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a causa di un brutto trauma cranico.

Come sta Rincon? Il 55enne è in terapia intensiva con prognosi riservata ed un caro amico ha aggiornato tutti sulle sue condizioni: “la situazione è molto grave. Da qui in avanti, non resta che pregare. Purtroppo bisogna dire le cose come stanno“, queste le parole dell’amico Hamilton Ricard. “I chirurghi hanno detto che ha sofferto seri danni al cervello. La sua attività cerebrale al momento dell’arrivo in ospedale era quasi inesistente. Adesso lotta tra la vita e la morte, ma secondo i medici ci sono comunque altissime probabilità di danni permanenti anche nel caso Freddy riuscisse a sopravvivere“, ha aggiunto.

Intanto emergono nuovi dettagli sull’incidente: dalle prime indagini sembra che Rincon si trovasse sul posto di passeggero e che l’auto su cui viaggiava non avrebbe rispettato il semaforo rosso.