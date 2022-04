Tanti auguri Matteo! Berrettini ringrazia i fan nel giorno del suo compleanno: “il ritorno è ogni giorno più vicino”

SportFair

Matteo Berrettini ha annunciato qualche giorno fa che non sarà in campo a Monte-Carlo, torneo Masters 1000 iniziato ieri, a Madrid e a Roma. Il tennista romano deve recuperare dall’operazione alla mano e oggi, nel giorno del suo 26° compleanno ha aggiornato tutti i fan sulle sue condizioni.

“Grazie mille per tutti i messaggi di auguri ricevuti! In questo momento significano ancora di più! Sono tornato in palestra e il ritorno è ogni giorno più vicino!“, ha scritto sui social a corredo di un selfie.