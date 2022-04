Come sta Berrettini? L’aggiornamento sui social: Matteo costretto a saltare Monte-Carlo, Madrid e Roma

SportFair

Matteo Berrettini si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla mano lo scorso 29 marzo e adesso sta recuperando per tornare in campo il prima possibile e regalare ancora forti emozioni ai suoi tifosi e andare a caccia di importanti vittorie.

Berrettini, che nei giorni scorsi è finito nelle pagine di gossip per un presunto flirt con una modella americana, ha oggi aggiornato tutti i suoi fan con un post sui social sulle sue condizioni, spiegando che è costretto a saltare i tornei su terra di Monte-Carlo, Madrid e Roma: “aggiornamento – seguendo i consigli medici degli esperti, il mio team ed io abbiamo deciso di non forzare i tempi di recupero. Sono quindi costretto a ritirarmi dai tornei di Monte-Carlo, Madrid e Roma, concedendomi quindi il tempo necessario per raggiungere la forma migliore. Non partecipare a questi eventi, in particolare a Roma, è stata una decisione estremamente difficile che tuttavia ritengo essere quella giusta per poter tornare ai massimi livelli. Grazie mille per il vostro supporto. Non vedo l’ora di vedervi presto in campo. 🙏🔨“, queste le parole del campione romano.