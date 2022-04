Come sta Alaphilippe dopo la caduta? Bardet: “non respirava”, il grande gesto del connazionale

SportFair

Grande paura durante la Liegi-Bastogne-Liegi, si è registrata una maxi-caduta che ha coinvolto principalmente Alaphilippe, il francese si è schiantato contro un albero. Fortunatamente le condizioni del ciclista non sono preoccupanti, ma i momenti subito successivi sono stati da incubo.

Il primo a soccorrerlo è stato il connazionale Romain Bardet che ha svelato: “era un incubo. Pidcock e un corridore della DirectEnergies sono caduti proprio davanti a me sulla destra, e anch’io sono caduto da quel lato, ma tutto sommato ero ok. Quando mi sono guardato attorno, ho visto Julian che era cinque o sei metri più in basso: è stato uno shock emotivo, lui era in una brutta situazione. Non veniva nessuno e Julian aveva veramente bisogno di aiuto. Era una situazione di emergenza. Non poteva muoversi, non poteva respirare”. Alaphilippe è sempre rimasto cosciente. Bardet si è disinteressato della corsa per aiutare l’amico.