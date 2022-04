Come i veneziani giocano a calcio in strada: il lancio del pallone da una sponda all’altra del canale | VIDEO

SportFair

Venezia non è solo una delle città più belle in Italia, ma è considerato un luogo straordinario in tutto il mondo e rappresenta una delle mete preferite dai turisti. Si tratta di una città particolare, molto affascinante e ricca di storia. Un aspetto importante è quello legato al mondo del calcio, la squadra è tornata molto competitiva e attualmente disputa il campionato di Serie A.

Sono tanti gli appassionati di calcio e proprio a Venezia è stata inventata una nuova ‘modalità’ di gioco del calcio: il lancio del pallone da una sponda all’altra del canale. I giocatori si dispongono sui due lati di un canale, l’obiettivo è raggiungere il compagno dall’altra sponda senza far cadere il pallone in acqua. E’ diventata una disciplina che sta appassionando i più piccoli ma anche gli adulti si sono avvicinati a questo nuovo divertimento.