Colpo di scena al campionato mondiale di biliardo: un piccione si posa sul tavolo e interrompe il gioco | VIDEO

SportFair

Sono in corso il Betfred World Snooker Championship, campionato mondiale di biliardo. Durante la sfida tra il campione in carica Mark Selby e la star cinese Yan Bingtao è accaduto qualcosa di incredibile: un piccione, infatti, ha interrotto il gioco.

Il volatile è volato giù dal tetto del teatro da 980 posti e ha interrotto l’azione: l’animale, spaventato, è volato giù e ha quasi fatto saltare in aria tutta la giocata, camminando sul bordo del tavolo. L’episodio ha fatto sorridere tutti: fortunatamente il piccione è volato via, senza causare danni al gioco. Nel caso in cui il piccione fosse finito sul tavolo, il gioco sarebbe stato interrotto e sarebbe stato sostituito il tappeto verde.

Secondo i funzionari del World Snooker Tour, il piccione è stato rimosso in sicurezza dall’arena e non è stato danneggiato.