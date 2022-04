City-Liverpool, Steffen prova a imitare Ederson: papera gravissima in semifinale di FA Cup | VIDEO

SportFair

Continua il duello tra Manchester City e Liverpool, due squadre in lotta per importanti obiettivi. E’ testa a testa per la vittoria in Premier League, in più si sono qualificate anche per le semifinali di Champions League. Nella giornata di oggi sono scese in campo per la semifinale di FA CUP, la squadra di Klopp è volata in finale al termine di una partita bellissima.

Dopo 17 minuti il Liverpool è già in doppio vantaggio con i gol di Konate e Mane. Al 45′ Mane sigla il terzo gol. La squadra di Guardiola prova a rientrare in corsa con Greralish e Bernardo Silva, ma la gara si conclude 2-3. I Citizen sono stati condizionati dalla clamorosa papera di Steffen.

Il portiere ha tentato di gestire il pallone nell’area di rigore, un episodio che ha ricordato quello di Ederson in occasione della partita di Premier League contro il Liverpool. In questo caso il risultato è stato un po’ diverso con Mane che ha realizzato il gol del raddoppio.