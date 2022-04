L’uomo Gagno con il rinvio da supereroe, il portiere in gol da 80 metri: “non volevo tirare, poi ho sentito il boato dei tifosi”

SportFair

E’ stato lo sportivo del weekend per i suoi meriti in campo. Cristiano Ronaldo? Messi? Ibrahimovic? No Riccardo Gagno. E’ diventato il portiere goleador, la sua prodezza ha fatto il giro in tutto il mondo. Il Modena è in lotta per la promozione in Serie B e, grazie al gol del suo estremo difensore, l’obiettivo è ormai vicinissimo: 4 punti di vantaggio sulla Reggiana a due giornate dal termine con il match point a disposizione già dalla prossima giornata. Il Modena affronta l’Imolese in una partita considerata, alla vigilia, senza storia. I padroni di casa fanno più fatica del previsto, passano in vantaggio con Pergreffi ma Liviero pareggia all’87’. Il Modena è in difficoltà, rischia di perdere punti pesantissimi per la promozione. Al 91′ il pallone arriva sui piedi di Riccardo Gagno, nella sua area di rigore. Il portiere lascia partire un rinvio che prende velocità e beffa il portiere avversario, è il gol del 2-1 che avvicina il Modena alla Serie B.

Chi è Riccardo Gagno

Riccardo Gagno è un portiere del Modena, classe 1997. E’ un estremo difensore reattivo, bravo anche nelle uscite. Il suo punto di forza è il… rinvio. E’ cresciuto nelle giovanili del Brescia, poi ha indossato alcune maglie: Montebelluna, Grosseto, Poggibonsi, Mestre, Ternana e per ultimo Modena. “Non volevo tirare, sono stato fortunato. Ho visto la rete che si muoveva, poi ho sentito il boato dei tifosi e ho capito di aver segnato. Un’emozione indescrivibile”, ha detto come riporta il ‘Corriere della Sera’. “In spogliatoio ci vogliamo bene, abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Dopo il gol sono stato con mia madre, mia zia e un amico che da Reggio Calabria è venuto a trovarmi”.

Gagno è una persona con la testa sulle spalle, si è messo in testa di completare gli studi. E’ un grande appassionato di Nba “soprattutto Atlanta con Gallinari”, gioca a basket prima e dopo gli allenamenti e si rilassa con la Playstation. Segue l’alimentazione “ma ogni tanto mi concedo un piatto di tortellini. L’amore? Sono sul mercato”.

Sul portiere dell’Imolese: “a parti inverse non so come avrei reagito. Mi dispiace, posso capire come si sente. Volevo fare l’attaccante, ma ero il bambino più alto”. Il modello è Buffon “ma mi piacciono anche Maignan, Ederson e Alisson”.

Gagno è un grande amico di Sandro Tonali, centrocampista del Milan: “l’estate scorsa siamo andati in vacanza insieme. Ci sentiamo sempre. Anche dopo il gol. L’obiettivo è arrivare in serie A. Con Sandro sarebbe bellissimo”.