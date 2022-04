Chi è Al Ardhi, il presidente di Investcorp che ha messo nel mirino il Milan: vice maresciallo, ex pilota di caccia e capo dell’aeronautica

SportFair

Il Milan è tornato in vetta alla classifica del campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli sta disputando una stagione molto importante e punta lo scudetto. Nell’ultima partita è arrivata una vittoria fondamentale, i rossoneri sono tornati al gol contro il Genoa e la gara si è conclusa sul risultato di 2-0. Nel primo tempo i padroni di casa hanno trovato il gol del vantaggio con Leao, nel finale il raddoppio di Messias. A tenere banco è anche il futuro del club, continuano a circolare le voci sul passaggio di proprietà. Un acquirente si è già fatto vivo, si tratta del fondo mediorientale da 40 miliardi di dollari Investcorp, con sede in Bahrein. E’ un gestore globale di prodotti d’investimento alternativi, specializzato in private equity, real estate, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in Gp e infrastrutture.

Chi è Al Ardhi

L’uomo che ha intenzione di guidare il Milan è Al Ardhi. E’ consigliere di amministrazione dal 2008, poi ha raggiunto i vertici della società. Prima della carriera di businessman aveva scalato le gerarchie militari: vice maresciallo, ex pilota di caccia, capo dell’aeronautica. E’ laureato in Scienze Militari alla Royal Air Force Acadademy del Regno Unito, Master in Pubblica Amministrazione alla John F. Kennedy School of Government, Università di Harvard. E’ presidente di Muscat Stock Exchange e Sohar International Bank, uno dei principali istituti finanziari dell’Oman. E’ sposato e ha 5 figli. E’ un appassionato di arrampicata e ha scalato il Kilimangiaro. Inoltre ha scritto tre romanzi: Arabs Down Under, Pearls from Arabia e Arabs Unseen. Il primo riguarda la storia di un giornalista arabo trasferito in nuova Zelanda, il secondo con aforismi di Maometto, il terzo con biografie di uomini e donne di successo nel mondo arabo. Un uomo a 360°, pronto a mettersi in mostra anche nel mondo del calcio.