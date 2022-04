Chelsea – Hamilton si tira fuori dalla trattativa! Ratcliffe sorprende tutti con una offerta monstre ma Boehly resta il favorito

SportFair

Nuovo scossone nella trattativa del Chelsea. Dopo l’addio di Abramovich l club ha ricevuto l’offerta di 4,25 miliardi di sterline del miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe. L’offerta ha suscitato confusione tra gli offerenti ‘rivali’.

Ratcliffe, che è azionista di maggioranza del gruppo Ineos, si è impegnato a investire 1,75 miliardi di sterline nel club in 10 anni. Il Chelsea e Boehly non hanno ufficialmente commentato la loro posizione. L’investitore e uomo d’affari americano, comproprietario dei Dodgers, franchigia di baseball statunitense, e della squadra di basket femminile di Los Angeles Sparks che ha offerto circa 2,5 miliardi di sterline per il club, resta l’offerente favorito nonostante la nuova proposta di Ratcliffe.

“Investiremo nello Stamford Bridge per renderlo uno stadio di livello mondiale, degno del Chelsea FC. Questo sarà organico e continuo in modo da non allontanarci dalla casa del Chelsea e rischiare di perdere il supporto dei fedeli tifosi. Continueremo a investire nella squadra per assicurarci di avere una rosa di prima classe composta dai più grandi giocatori, allenatori e staff di supporto del mondo, nelle partite maschili e femminili. E speriamo di continuare a investire nell’accademia per offrire l’opportunità a giovani talentuosi di diventare giocatori di prima classe”, ha dichiarato Ratcliffe.

Intanto, secondo il Daily Tepegraph sembra che Lewis Hamilton si sarebbe tirato fuori dalla trattativa.