Che spettacolo questa Champions League! Manchester City-Real Madrid è una festa: All’Etihad Stadium termina 4-3

SportFair

Gli amanti del calcio si sono sicuramente divertiti questa sera, seguendo la sfida tra Manchester City e Real Madrid, valida per l’andata di semifinale di Champions League.

Uno spettacolo vero e proprio, sin dai primi minuti del match: un bellissimo spot per il calcio. Gli appassionati italiani, anche senza squadre italiane ancora in corsa in Champions League, non si sono di certo annoiati guardando la sfida di questa sera, anzi!

De Bruyne ha sbloccato la partita al 2′, con Jesus che ha segnato il gol del raddoppio all’11’. Ancora una volta Benzema è riuscito a rendersi protagonista, con una rete al 33′, che ha permesso al Real di accorciare le distanze. Al ritorno in campo dall’intervallo, Foden ha segnato la rete del 3-1 al 53′. Uno splendido botta e risposta tra le due squadre: al 55′ Vinicius Junior ha accorciato nuovamente le distanze. I padroni di casa, però, non si sono mai arresi, andando sempre a caccia di nuove reti, per aumentare il loro vantaggio: al 74′ Silva ha segnato il gol del 4-2, e Benzema poi, all’82’, ha trasformato in gol, con uno spettacolare cucchiao, un calcio di rigore, regalando alla squadra di Madrid la rete del 4-3. E’ questo, 4-3, il risultato finale del match: nella sfida di ritorno, siamo certi, il match non sarà da meno e lo spettacolo è assicurato.