Che fine ha fatto José Mauri? L’agente FIFA Ruggero Lacerenza a SportFair: dal mercato all’esperienza al Milan

José Agustin Mauri, meglio conosciuto come José Mauri non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di un calciatore di grande qualità in grado di fare la differenza in qualsiasi campionato. E’ un calciatore argentino naturalizzato italiano, si tratta di un centrocampista centrale di grande qualità in grado di disimpegnarsi bene anche da mezzala e in posizione più avanzata. E’ di piede destro, ma calcia bene anche con il sinistro. E’ cresciuto nelle giovanili del Ferro Carril Oeste, poi l’arrivo in Italia al Parma. E’ la stagione della consacrazione, si conferma un calciatore decisivo nonostante la giovane età. Nel 2015 si registra il salto di qualità, passa addirittura al Milan. Il trasferimento è stato un po’ affrettato, il calciatore non riesce a confermare le qualità. Passa in prestito all’Empoli, ma anche in questo caso non riesce a mettersi in mostra. Poi il trasferimento in Argentina al Talleres, infine l’esperienza allo Sporting Kansas City. José Mauri ha rescisso il contratto ed è attualmente svincolato. E’ alla ricerca di una nuova squadra e sono già tanti i club in corsa per assicurarsi le prestazioni dell’ex Milan. L’agente FIFA Ruggero Lacerenza, che detiene il mandato, ha svelato gli ultimi aggiornamenti ai microfoni di SportFair.

“José Mauri è stato effettivamente uno dei maggiori talenti diversi anni fa, infatti venne acquistato dal Milan. Ci sono state difficoltà di adattamento e di continuità nel suo rendimento, ma resta ovviamente un calciatore importante che può ancora dare tanto”.

Sull’esperienza al Milan: “un grande club come il Milan ha spesso esigenze di avere atleti ‘pronti’ e con forti attitudini caratteriali. A José è mancato qualcosa per poter dare il 100% e le strade si sono divise”.

Sull’addio allo Sporting Kansas City: “ci sono state idee e progetti non condivisi da entrambe le parti”.

Si tratta ancora di un calciatore giovane, in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico e caratteriale: “pensiamo che la situazione più adatta possa essere un club su misura in grado di dare a José la possibilità di tornare ai suoi livelli. Valuteremo ogni proposta, ma il club medio in grado di entusiasmare il calciatore e sfruttare il suo apporto è ciò di cui abbiamo bisogno. Ci sono stati già dei contatti in Spagna, Portogallo e Grecia ma ancora non Italia”.