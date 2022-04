Charles Leclerc sotto investigazione a Melbourne: rischia la pole del Gp d’Australia?

SportFair

Sono andate in scena questa mattina le qualifiche del Gp d’Australia di Formula 1. Charles Leclerc ha ottenuto una pazzesca pole position, lasciandosi alle spalle le Red Bull di Verstappen e Perez, sotto investigazione. Giornata deludente per Carlos Sainz, che non è riuscito a far meglio del nono posto.

Festeggiamenti a metà in casa Ferrari: Charles Leclerc, infatti, è finito sotto investigazione dopo aver conquistato la pole position per aver guidato troppo lentamente nel giro di rientro. Il monegasco dovrà presentarsi dai commissari e rischia da una reprimenda ad un arretramento in griglia.