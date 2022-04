Caso plusvalenze, i nomi dei 61 dirigenti deferiti e le principali operazioni contestate a Juventus e Napoli

SportFair

E’ scoppiato ufficialmente il caso plusvalenze. Sono arrivati i primi deferimenti e le squadre coinvolte tra Serie A e Serie C sono in totale 11. In massima categoria si tratta di Juventus, Napoli, Sampdoria, Genoa ed Empoli. Secondo il Codice di Giustizia sportiva, il rischio dovrebbe essere l’ammenda con diffida. Le altre coinvolte sono Pro Vercelli, Parma, Pisa, Novara, Pescara e Chievo. Nel caso dei club di Serie B la situazione è ben più seria. La Procura fa riferimento all’articolo 31 comma 2, che punisce chi “mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa”. In questo caso le sanzioni vanno dalla penalizzazione alla retrocessione o esclusione dal campionato.

Le operazioni contestate

Per quanto riguarda la Juventus la contestazione principale riguarda la valutazione del portiere Audero, pagato 20 milioni dalla Sampdoria contro i 13 valutati. Poi Rovella, acquistato 18 milioni invece di 6 dal Genoa, Petrelli 8 invece di 1, Portanova 10 invece di 2. Tutto regolare nello scambio Arthur-Pjanic, con la valutazione del bosniaco di 60 milioni di euro considerata congrua, regolare anche il passaggio di Cancelo al Manchester City. Sul fronte Napoli dubbi sull’operazione Osimhen con il Lille, acquistato per 71 milioni di euro ma con un valore stimato di 52. Non tornano i conti sulle valutazioni dei tre giovani mandati in Francia: Palmieri, Liguori e Manzi con valutazioni di 7 e 4 milioni di euro invece di 100 mila euro.

I 61 dirigenti deferiti

Juventus:

1 Fabio Paratici

2 Federico Cherubini

3 Andrea Agnelli

4 Pavel Nedved

5 Enrico Vellano

6 Paolo Garimberti

7 Assia Grazioli-Venier

8 Maurizio Arrivabene

9 Caitlin Mary Hughes

10 Daniela Marilungo

11 Francesco Roncaglio

Sampdoria:

12 Massimo Ienca

13 Massimo Ferrero

14 Antonio Romei

15 Paolo Fiorentino

16 Paolo Repetto

17 Adolfo Praga

18 Gianluca Tognozzi

19 Giovanni Invernizzi

20 Giuseppe Profiti

21 Enrico Castanini

22 Gianluca Vidal

Napoli:

23 Aurelio De Laurentiis

24 Jacqueline Marie Baudit

25 Edoardo De Laurentiis

26 Valentina De Laurentiis

27 Andrea Chiavelli

Pro Vercelli:

28 Franco Smerieri

29 Anita Angiolini

30 Paolo Pinciroli

Genoa:

31 Enrico Preziosi

32 Giovanni Blondet

33 Alessandro Zarbano

34 Diodato Abagnara

Parma:

35 Luca Carra

36 Marco Ferrari

37 Pietro Pizzarotti

38 Giacomo Malmesi

39 Paolo Piva

40 Marco Tarantino

Pisa:

41 Giovanni Corrado

42 Giuseppe Corrado

43 Raffaella Viscardi

44 Julie Michelle Harper

45 Alexander Knaster

46 Marco Lippi

47 Mirko Paletti

48 Giovanni Polvani

49 Stuart Grant Thomson

50 Stephen Gauci

Empoli:

51 Pietro Accardi

52 Francesco Ghelfi

53 Fabrizio Corsi

54 Rebecca Corsi

Chievo Verona:

55 Luca Campedelli

56 Giuseppe Campedelli

Novara:

57 Orlando Urbano

58 Maurizio Rullo

Pescara:

59 Daniele Sebastiani

60 Gabriele Bankowki

61 Roberto Druda