Carragher e Rooney allo United: “un errore confermare Cristiano Ronaldo”. Il portoghese: “due gelosi”

La stagione di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United è stata molto altalenante. L’impatto è stato positivo, poi il portoghese ha attraversato un momento di difficoltà dal punto di vista tecnico e realizzativo. Il futuro di Cr7 è ancora tutto da decidere, non è da escludere l’addio al termine della stagione, l’ex Juventus potrebbe concludere la carriera in un altro campionato.

Nelle ultime settimane gli ex calciatori Jamie Carragher e Wayne Rooney avevano criticato la scelta del Manchester United di puntare su Cristiano Ronaldo, preferito a calciatori giovani ed in grado di rappresentare il futuro del club.

“Devi scegliere giocatori più giovani e affamati. Cristiano porta qualcosa, ovviamente, ma non è quello che era quando aveva 20 anni”, ha spiegato Wayne Rooney. “Lo United si è impegnato firmando Cristiano la scorsa estate e sarebbe un errore più grande tenerlo per la prossima stagione”, ha detto Carragher nella sua rubrica regolare su The Telegraph. Lo stesso Cristiano Ronaldo ha deciso di risponde ad un post sui social: “due gelosi”, ha scritto il portoghese…