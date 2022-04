Carlos Sainz resta in Ferrari: annunciato il rinnovo alla vigilia del Gp di Imola

SportFair

Il weekend del Gp dell’Emilia Romagna di Formula 1 inizia oggi. I piloti saranno protagonisti delle conferenze stampa e racconteranno le sensazioni con le quali arrivano alla gara di Imola. Occhi puntati sulla Ferrari, reduce da un inizio di stagione scoppiettante.

Alla vigilia del Gp di Imola, il team di Maranello si è già reso protagonista con un imporante annuncio: il rinnovo di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo sarà un pilota Ferrari fino alla fine del 2024.

L’annuncio della Ferrari

La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare di aver esteso il proprio accordo con Carlos Sainz. Lo spagnolo, che ha esordito con la rosa di Maranello nella stagione 2021, farà così parte della squadra fino alla fine del 2024.

“Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto con la Scuderia Ferrari. Ho sempre detto che non esiste una squadra di Formula 1 migliore per cui correre e dopo oltre un anno con loro, posso confermare che indossare questa tuta da gara e rappresentare questa squadra è unico e impareggiabile.La mia prima stagione a Maranello è stata solida e costruttiva, con tutto il gruppo che è andato avanti insieme.Il risultato di tutto quel lavoro è stato chiaro per vedere la stagione fino ad ora. Mi sento rafforzato da questa rinnovata dimostrazione di fiducia nei miei confronti e ora non vedo l’ora di salire in macchina, di fare del mio meglio per la Ferrari e di dare ai suoi tifosi tanto da rallegrare. La F1-75 si sta rivelando un capofila, il che può permettermi di inseguire i miei obiettivi in ​​pista, a cominciare dalla mia prima vittoria in Formula 1“, le parole di Carlos Sainz.

“Ho detto più volte che credo che abbiamo la migliore coppia di piloti in Formula 1 e quindi, ad ogni gara di passaggio, mi è sembrato un passo del tutto naturale prolungare il contratto di Carlos, garantendo così stabilità e continuità. Nel suo tempo finora con squadra, ha dimostrato di avere il talento che ci aspettavamo da lui, ottenendo risultati impressionanti e sfruttando al meglio tutte le opportunità. Fuori dall’auto, è un gran lavoratore con un occhio per i minimi dettagli, che ha aiutato l’intero gruppo a migliorare e progredire. Insieme, possiamo puntare a obiettivi ambiziosi e sono sicuro che, insieme a Charles, potrà svolgere un ruolo significativo nell’alimentare la leggenda Ferrari e scriverà nuovi capitoli nella storia della nostra squadra“, questo il commento di Mattia Binotto.