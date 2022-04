Carlo Ancelotti torna al Milan? L’allenatore risponde così: “dopo il Real Madrid…”

SportFair

Carlo Ancelotti è in lotta per vincere tutto, in campionato guida la classifica della Liga e in Champions League ha staccato il pass per le semifinali. Anche il Milan lotta per il primo posto, in casa rossonera tiene banco anche il futuro del club con la conferma della trattativa con Investcorp.

L’allenatore italiano non chiude la porta al ritorno al Milan. “Ne parlerò il giorno in cui chiuderò col Real Madrid: se chiuderò col Real Madrid tra 20 anni penso che potrò andare in pensione invece che andare al Milan. Il Milan è una delle poche squadre che tengo nel cuore perché mi ha cresciuto: non come giocatore, ma come allenatore. Come consigliere? C’è Maldini che sta facendo un lavoro strepitoso. Non ce n’è bisogno di due”, le parole a Rai Radio 1.

Il Milan segue l’attaccante Asensio: “è un giocatore di una qualità straordinaria: ha sofferto negli ultimi anni un infortunio grosso al ginocchio, il suo recupero è stato abbastanza lento. È un giocatore importante e posso fare solo una valutazione tecnica. Il futuro? Non lo so cosa succederà: sta parlando con la società per il rinnovo di contratto”.

Su Ibrahimovic: “dopo aver smesso potrebbe fare tutto, per la conoscenza che ha del calcio e delle dinamiche di spogliatoio potrebbe fare qualsiasi cosa”.