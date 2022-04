Cagliari-Juve, proteste dei bianconeri: gol annullato per un tocco di Rabiot con il gomito | VIDEO

SportFair

Cagliari e Juventus sono in campo per la partita della 32esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla sconfitta contro l’Inter, è fallito l’obiettivo scudetto e dovrà mantenere la quarta posizione. Anche la qualificazione in Champions è a rischio, considerando l’ottimo momento della Roma.

Inizio negativo della Juventus: Dybala perde palla, il Cagliari passa in vantaggio con Joao Pedro. Al 23′ un episodio dubbio: gol degli ospiti con un tiro di Pellegrini deviato da Rabiot, il francese si gira e colpisce il pallone con il gomito, l’arbitro annulla tra le proteste.