Stroll perde l’ala: il marshall corre, la recupera e cade! Il VIDEO virale sui social

La prima giornata di prove libere sul circuito di Melbourne non è stata di certo noiosa. I piloti della Formula 1 sono tornati in pista in Australia per le prime sessioni di prove in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica e ne sono successe di tutti i colori.

Sebastian Vettel, in primis, si è reso protagonista al termine delle Fp1 a causa di un problema con la sua monoposto, a seguito del quale è salito su uno scooter per tornare ai box e per questo è stato sanzionato con una multa di 5 mila euro, diventando virale sul web.

Virale, però, è diventata anche la scena del marshall e della sua corsa per recuperare l’ala persa da Lance Stroll. Il ragazzo, mentre correva dopo aver recuperare il detrito, è caduto a terra, per poi rialzarsi immediatamente e continuare nella sua direzione.