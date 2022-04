Buona la prima per Sinner a Monte-Carlo: Coric battuto in 3 set

SportFair

Esordio positivo per Jannik Sinner a Monte-Carlo: entrambi gli italiani in gara hanno superato il primo turno del Masters 1000 iniziato oggi. Dopo Fognini, anche il giovane tennista altoatesino ha ottenuto una bella vittoria. Sinner ha socnfitto in tre set Coric: il match è termnato in due ore e 23 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 2-6, 6-3. Sinner attende adesso di sapere chi tra Ruusuvuori e Otte sarà il suo avversario nel secondo turno.