Bugatti Centodieci, nel garage di Cristiano Ronaldo una nuova supercar da 8 milioni di euro

Cristiano Ronaldo è un grande appassionato di automobili: il calciatore portoghese del Manchester United vanta una vasta collezione di supercar e, adesso, ne aggiunge una nuova, lussuosa e costosa nel suo garage.

Stiamo parlando della Bugatti Centodieci: una hypercar in serie limitata che celebra i 110 anni di storia del marchio, presentata nel 2019 dall’azienda italiana.

La produzione di queste 10 supercar è finalmente iniziata e l’azienda ha annunciato che verranno consegnate ai proprietari nel 2022. Tra coloro che l’hanno acquistata, per 8 milioni di euro, c’è anche Cristiano Ronaldo.

La supercar, basata sulla Bugatti Chiron, monta un motore 8.0 W16 con quattro turbo che sviluppa 1.600 cavalli. Con 100 CV in più rispetto al modello originale, ha prestazioni stratosferiche: accelera da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, da 0 a 200 km/h in 6,1 secondi e da 0 a 300 km/h in 13 secondi. 1. Segna anche una velocità massima di 380 km/h.