Buffon incontra il piccolo Vlad: il portiere ucraino scappato dalla città di Leopoli | FOTO e VIDEO

Il Parma è tornato pienamente in corsa per i playoff di Serie B, la stagione non è stata entusiasmante ma la vittoria nell’ultima giornata contro il Como ha rilanciato le ambizioni di promozione. Non è sceso in campo Gigi Buffon, il portiere si è dimostrato ancora in grado di fare la differenza. L’ex Juventus è stato sempre attento anche a situazioni fuori dal campo, è finito alla ribalta per una storia che riguarda la guerra. Continua il conflitto tra Ucraina e Russia, il calcio si è dimostrato ancora una volta molto sensibile alle vicende extra-campo. L’ultima storia riguarda Vlad, bambino ucraino scappato dalla città di Leopoli.

La sua passione più grande è quella del pallone, ma gli ultimi mesi sono stati condizionati inevitabilmente dalla guerra. Il giovane portiere ha trovato rifugio a Roma dalla nonna ed è partito in compagnia della madre. Al Tardini, seduto e avvolto nella sua bandiera dell’Ucraina, c’era Vlad, 12 anni, al fianco di sua madre Nadiia e dalla sorellina Anastasiia. Con loro anche la nonna di Vlad, Mariya, che vive a Roma da diversi anni: proprio da lei Vlad, Nadija e Anastasia si sono rifugiati dopo la fuga da Leopoli (Ucraina) e da ciò che da diverse settimane sta accadendo nella loro patria. A Parma gioca il suo idolo: Gigi Buffon. Il Capitano del Parma Calcio 1913 e tutto il Club Crociato, dopo aver letto le sue parole, non ci hanno pensato due volte e hanno voluto regalare un’emozione a lui e a tutta la sua famiglia, invitando tutti alla partita che si è giocata al Tardini. Prima del match, all’interno del Museo Crociato “Ernesto Ceresini”, Vlad ha potuto incontrare personalmente il suo idolo, in un momento emozionante. Gigi l’ha voluto incontrare e abbracciare, portando in dote una sua maglia autografata e prestandosi con estrema disponibilità alle foto di rito. Anche il Presidente Kyle Krause ha voluto incontrare personalmente la famiglia e regalare loro una sciarpa del Parma Calcio 1913 e una piccola mascotte crociata per la sorellina di Vlad.

Il bambino ha parlato con Buffon, ricevuto un autografo e scattato qualche foto. “Io faccio il portiere e lui è il migliore di sempre. Lo vedevo in tv, mio padre me ne parlava sempre”, ha svelato Vlad. “Ho il cuore in gola”, ha confessato. “Good luck for your life”, la risposta di Buffon.